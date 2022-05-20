Пожар в Кушнаренково с двумя погибшими устроила их обиженная собутыльница из Башкирии

Оскорбленная дама, дом которой к слову сгорел еще в 2018 году, проживала в доме у 68-летнего мужчины, где и проходило застолье. Но на мероприятии у погорелицы вспыхнул конфликт с одним из гостей, в результате которого женщину прогнали из дома. Однако она не поспешила удалиться, а затаившись на веранде дома подожгла там диван и ретировалась. Её поступок спровоцировал пожар, в котором скончался хозяин дома и один из его гостей, остальные участники гулянки отделались ожогами.