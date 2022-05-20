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Пожар в Кушнаренково с двумя погибшими устроила их обиженная собутыльница из Башкирии

20 мая 11:55
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Тот факт, что поджог дома был умышленным заподозрили правоохранители, о ходе расследования сообщили в пресс-службах МВД И СК по Башкирии 20 мая.

Ночью 19 мая в селе Кушнаренково произошел пожар, унесший жизни двух мужчин. Однако они были не единственными его жертвами, ожоги получили еще трое мужчин, но им повезло — им оказали положенную медпомощь и отправили поправляться домой. Однако в скором времени после старта следственных и оперативных действий стало понятно, что пожар возник не на пустом месте, а из-за обиды женщины на мужчину, который прогнал ее с застолья, где и гуляли пятеро мужчин.

Оскорбленная дама, дом которой к слову сгорел еще в 2018 году, проживала в доме у 68-летнего мужчины, где и проходило застолье. Но на мероприятии у погорелицы вспыхнул конфликт с одним из гостей, в результате которого женщину прогнали из дома. Однако она не поспешила удалиться, а затаившись на веранде дома подожгла там диван и ретировалась. Её поступок спровоцировал пожар, в котором скончался хозяин дома и один из его гостей, остальные участники гулянки отделались ожогами.

Так по действительно горячим следам Дюртюлинским межрайонным следственным отделом следкома были возбуждены сразу два уголовных дела против обидчивой и мстительной гражданки, а именно покушение на убийство 2 и более лиц, да еще и совершенное общеопасным способом, а также умышленное уничтожение имущества поджогом.

Указали правоохранители и на «привычную» ошибку преступников — возвращаться на место преступления. Женщина поступила именно так и вернулась к подожженному до этого дому, там то ее задержали. Сейчас решается вопрос о помещении поджигательницы под стражу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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