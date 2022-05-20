На Шевчука после речи на концерте в Уфе могут завести уголовное дело «о фейках»

После концерта группы «ДДТ» в Уфе 18 мая появилось немало информационных поводов, от новой песни «Уфа», до появления силовиков за кулисами «Уфа-Арены». Уже вчера, 19 мая, официально было подтверждено, что на артиста был составлен административный протокол по новой статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако, как сообщает телеграм-канал, правоохранители намерены искать в действиях Юрия Шевчука состав уже уголовного преступления, а именно уличить музыканта в нарушении статьи 207.3 уголовного кодекса за фейки о российской армии.