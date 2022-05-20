Молодые учёные из 19 стран мира выступили на форуме в горном университете Петербурга

В том, что подобные изыскания крайне важны для будущего Донбасса, не сомневается проректор по научной работе ДонНТУ Сергей Борщевский. Он напомнил, что региону предстоит восстановление — он станет участником программы «Двойной диплом», то есть получит право выдавать своим выпускникам документы о высшем образовании российского образца. Также за каждым из вузов Донбасса будет закреплен партнерский вуз из России. Шефство над ДонНТУ взял Санкт-Петербургский горный университет.