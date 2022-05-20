Минеева: В Москве стартовал сбор заявок по программам поддержки работников

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на мнение Минеевой, она считает самым главным для предприятий, которые пострадали из-за санкций, сохранить бизнес и свою команду. Благодаря новым программам даже в нынешней непростой ситуации можно не только сохранить сотрудников, но и переобучить их под современные потребности предприятия. Бизнес получит необходимую ему поддержку, а рынок труда сохранит свою устойчивость.