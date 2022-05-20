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Депутат Госдумы: как не допустить «технологического занавеса» России

20 мая 17:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев заявил о попытках Запада с помощью санкций создать вокруг России технологический занавес.

Как отметил парламентарий, основной задачей западных ограничений является исключение России из глобального научного сообщества, и, как следствие, отлучение ее от высоких технологий и введение на всей территории тотального технологического занавеса. Чтобы перестать быть сырьевым придатком, России необходимо внедрять эффективные антисанкционные меры, основанные на современном российском научном импортозамещении, добавил он. Об этом пишут «Народные новости».

По словам Савельева, необходимо поднять престиж научных специальностей, усилить влияние науки в укреплении экономики, поскольку импортозамещение должно основываться на внедрении отечественных научных разработок в промышленность.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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