А не встанет ли стройка?

— Аккредитация банками это своего рода гарантия надёжности застройщика. Кроме того, что текущая схема работы в случае форс-мажорных обстоятельств гарантирует возврат средств в размере стоимости недвижимости (прим. Редакции на сегодняшний день максимальная сумма возврата 10 000 000 рублей). Она подразумевает контроль строительного процесса со стороны банка на всем производственном цикле проекта. Участие кредитной организации в проекте начинается задолго до строительства и старта продаж, еще на этапе его подготовки. Требования достаточно жёсткие, как в отношении застройщика, так и для кредитуемого проекта. И для получения проектного финансирования, застройщик должен иметь, достаточный опыт, хорошее финансовое положение на примере реализации аналогичных проектов, основное и дополнительное обеспечение, удовлетворяющее требованиям банка-кредитора. Реализуемый проект должен выдерживать стресс-тест банка на снижение рыночной конъюнктуры по плану продаж и т. д. Банки внимательно анализируют поступившие заявки на проектное финансирование, поэтому те девелоперы в чьей финансовой устойчивости или ликвидности проектов возникают сомнения получают отказ. Кроме согласования бизнес-плана, в который входят такие показатели, как темпы строительства и продаж, маркетинговая и ценовая политика, банки проводят мониторинг качества проекта. Застройщик ежемесячно предоставляет отчёты по выполнению ключевых показателей: соответствие графику строительных работ, продаж квартир, фотоотчеты. Кроме того, представители банка совершают выезды на строительную площадку. Всё это даёт дополнительные гарантии дольщику в том, что его проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.