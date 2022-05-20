А не встанет ли стройка?

Цены на стройматериалы и комплектующие растут, иностранные поставщики ежедневно объявляют о приостановке работы в России, причем в одних случаях это связано с принципиальной позицией, а в других — с нарушением логистики.
И один из главных вопросов — не встанет ли стройка на паузу. На этот животрепещущий вопрос нам ответили в пресс-службе одного из крупнейших застройщиков Республики Башкортостан, ГК «Первый Трест».
— Мы не видим причин останавливать текущие проекты или откладывать запуск новых. На сегодняшний день ГК «Первый Трест» продолжает работу в обычном формате, как в направлении продаж и строительства текущих проектов: ЖК «Новатор», Grand& Grand, Urbanica и особого дома «Сенатор», так и по согласованию и проектированию новых ЖК. Кроме того, недавно мы ввели в эксплуатацию ЖК «Биосфера Высота» и на данный момент дольщики получают ключи от своих новых квартир.
С какими вызовами столкнулись застройщики?
— Есть задачи, которые девелоперам необходимо решить. И основная из них — импортозамещение продукции из так называемых недружественных стран и настройка логистических цепочек с новыми поставщиками.
Грозит ли замена используемых ранее материалов на аналоги снижением качества строительства?
— Чаще всего закупка комплектующих от известных производителей была обусловлена не отсутствием достойной альтернативы среди отечественных или азиатских аналогов, а тем, что большинство потребителей привыкли считать, что зарубежное качественнее. Сегодня достаточно большой выбор материалов на рынках: России, Китая, Турции, Белоруссии и других дружественных нам стран. И существуют 100% аналоги европейских производств, которые предоставляют тот же уровень качества и сроки эксплуатации. Поэтому каких-то серьёзных проблем с заменой используемых ранее материалов или ухудшения качества строительства возникнуть не должно. Единственный недостаток, который возникает в этой ситуации — это дополнительное время на поиск новых поставщиков и заключение договоров. Что в свою очередь может незначительно корректировать сроки сдачи в сторону увеличения, тех объектов, что находятся на завершающей стадии строительства.
А как застройщики решают вопрос удорожания строительных материалов?
— Почти 3 года назад в нашей стране был запущен отличный инструмент, который сегодня оказывает большую поддержку отрасли строительства — проектное финансирование. Благодаря этой реформе граждане получили уверенность в сохранности средств, вкладываемых в жильё на стадии строительства. А застройщики получили надежный канал финансирования, не зависящий от текущих темпов продаж. На сегодняшний день мы возводим по новым правилам уже 6 домов, а это около 110 000 кв. м, что на делает нас застройщиком с самым большим количеством ЖК строящихся по программе проектного финансирования в Уфе.
А какие преимущества клиент получает, покупая квартиру в доме, строящемся по программе проектного финансирования?
— Аккредитация банками это своего рода гарантия надёжности застройщика. Кроме того, что текущая схема работы в случае форс-мажорных обстоятельств гарантирует возврат средств в размере стоимости недвижимости (прим. Редакции на сегодняшний день максимальная сумма возврата 10 000 000 рублей). Она подразумевает контроль строительного процесса со стороны банка на всем производственном цикле проекта. Участие кредитной организации в проекте начинается задолго до строительства и старта продаж, еще на этапе его подготовки. Требования достаточно жёсткие, как в отношении застройщика, так и для кредитуемого проекта. И для получения проектного финансирования, застройщик должен иметь, достаточный опыт, хорошее финансовое положение на примере реализации аналогичных проектов, основное и дополнительное обеспечение, удовлетворяющее требованиям банка-кредитора. Реализуемый проект должен выдерживать стресс-тест банка на снижение рыночной конъюнктуры по плану продаж и т. д. Банки внимательно анализируют поступившие заявки на проектное финансирование, поэтому те девелоперы в чьей финансовой устойчивости или ликвидности проектов возникают сомнения получают отказ. Кроме согласования бизнес-плана, в который входят такие показатели, как темпы строительства и продаж, маркетинговая и ценовая политика, банки проводят мониторинг качества проекта. Застройщик ежемесячно предоставляет отчёты по выполнению ключевых показателей: соответствие графику строительных работ, продаж квартир, фотоотчеты. Кроме того, представители банка совершают выезды на строительную площадку. Всё это даёт дополнительные гарантии дольщику в том, что его проект не только будет построен, но и будет соответствовать строгим критериям качества.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что такие крупные и финансово устойчивые застройщики, как ГК «Первый Трест» не только не планируют приостанавливать текущие проекты, но и наоборот увеличивают объёмы строительства. И это значит, что поставленная правительством цель — строить 120 млн кв. метров качественного жилья в год вполне достижима, а покупатели могут вздохнуть спокойно и быть уверенными в завтрашнем дне.
Застройщики ЖК «Уфимский Кремль» — ООО «Трест № 7». Застройщик ЖК Grand&Grand — ООО СЗ «НЕБО СТОЛИЦЫ». Застройщик ЖК «Новатор», литера 3 — ООО «Специализированный застройщик «Инновация»». Застройщик ЖК Urbanica — СЗ «Урбаника». Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.