100% российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

— Каждый день в Wink за яркими эмоциями и впечатлениями приходят новые подписчики — и это главный показатель работы нашей команды. Ежемесячно видеосервисом пользуется уже более 10 миллионов клиентов, по количеству платящих подписчиков он входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров (согласно данным исследовательской компании GfK Russia по итогам первого квартала 2022 года). Клиенты выбирают удобство сервиса, цифровые возможности, уникальные для российского рынка продукты и библиотеку отличного контента. Нам важно, чтобы Wink был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом. Впереди у нас большие планы развития: скоро появятся новые сериалы в линейке Wink Originals. Оригинальный проект «The Телки», премьера которого состоялась недавно, стал самым успешным отечественным сериалом в Wink, — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.