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Вероника Степанова не волнуется перед ответственными стартами

19 мая 04:50
Фото: pixabay.com
Cпортсменка призналась, что ее пульс может участиться в тот момент, когда она сама пересматривает свои гонки

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", спортсменка призналась, что ее пульс может участиться в тот момент, когда она сама пересматривает свои гонки, однако до и во время стартов лыжница не испытывает лишних эмоций.

Россиянка является олимпийской чемпионкой в эстафете, выиграв золото Игр в Пекине в составе женской сборной России вместе с Натальей Непряевой, Татьяной Сориной и Юлией Ступак. Кроме того, Вероника установила возрастной рекорд, став самой молодой олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, побив предыдущее достижение, также принадлежавшее россиянке - Юлии Чепаловой.

Дополнительную популярность лыжница приобрела после визита олимпийцев к президенту России Владимиру Путину, где она произнесла яркую патриотическую речь о становлении страны у нее на глазах.

#Новости#Ольга Земскова#Спорт
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