В Уфе утвердили проект планировки квартала с «домом смерти»

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки жилого квартала, ограниченного улицами Цюрупы, Достоевского, Кирова и Пархоменко. Об этом сообщается в документе, опубликованном сайте городской администрации.
Примечательно, что в данном квартале находится печально известный недострой «Дом смерти». Так, согласно информации в документе, строительство 10-этажного здания со встроенно-пристроенными помещениями планируется завершить.
Кроме того в плане сообщается о реконструкции детского сада № 170. Здание планируют увеличить за счет сноса капитальных и некапитальный строений рядом с ним. Предполагается, что количество мест в детсаде возрастет с 270 до 340.
Далее, в статусе «проектируемый» находится и двухуровневый паркинг, рассчитанный на 120 мест.