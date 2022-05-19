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В Уфе утвердили проект планировки квартала с «домом смерти»

19 мая 12:06
Фото: соцсети
Мэр Уфы утвердил проект планировки жилого квартала, в котором находится печально известный «дом смерти». Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки жилого квартала, ограниченного улицами Цюрупы, Достоевского, Кирова и Пархоменко. Об этом сообщается в документе, опубликованном сайте городской администрации.

Примечательно, что в данном квартале находится печально известный недострой «Дом смерти». Так, согласно информации в документе, строительство 10-этажного здания со встроенно-пристроенными помещениями планируется завершить.

Кроме того в плане сообщается о реконструкции детского сада № 170. Здание планируют увеличить за счет сноса капитальных и некапитальный строений рядом с ним. Предполагается, что количество мест в детсаде возрастет с 270 до 340.

Далее, в статусе «проектируемый» находится и двухуровневый паркинг, рассчитанный на 120 мест.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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