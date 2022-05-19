В Совфеде одобрили инициативу открыть у посольства США площадь Защитников Донбасса

Беседуя с корреспондентами RT, политик заявила, что звучание на столичной площади названия в честь защитников Донбасса отвечает мнению жителей города. Москвичи полностью поддерживают действия российской армии в спецоперации на Украине. Такое решение отражает историческую справедливость.
Сенатор надеется, что власти Москвы откликнутся на данное обращение. По ее мнению, подобная акция продемонстрирует небезразличие москвичей к политической ситуации в стране и на Украине.
Ковитиди уверена, что инициатива назвать подобным образом территорию перед посольством США является правильной стратегией и справедливым решением.