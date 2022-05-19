mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Совфеде одобрили инициативу открыть у посольства США площадь Защитников Донбасса

19 мая 19:29
Фото: фрагмент видео
Член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди отреагировала на предложение депутатов Мосгордумы назвать место у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.

Беседуя с корреспондентами RT, политик заявила, что звучание на столичной площади названия в честь защитников Донбасса отвечает мнению жителей города. Москвичи полностью поддерживают действия российской армии в спецоперации на Украине. Такое решение отражает историческую справедливость.

Сенатор надеется, что власти Москвы откликнутся на данное обращение. По ее мнению, подобная акция продемонстрирует небезразличие москвичей к политической ситуации в стране и на Украине.

Ковитиди уверена, что инициатива назвать подобным образом территорию перед посольством США является правильной стратегией и справедливым решением.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48