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В Госдуме рассмотрят законопроект о введении понятия "NFT-токены" в законодательство

19 мая 15:44
Фото: flickr.com
Депутаты фракции “Новые люди” Владислав Даванков и Антон Ткачев направили на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому понятие “NFT-токены” будет утверждено на законодательном уровне. Подробнее о данной инициативе ТАСС рассказали в пресс-службе “Новых людей” 19 мая.

Как сообщает tass.ru, в пояснительной записке к новому законопроекту рекомендовано определять понятие NFT-токена как невзаимозаменяемого токена уникального цифрового актива (изображения, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных. Законодательно понятие “NFT-токен” представители партии “Новые люди” планируют закрепить в статье 1225 Гражданского кодекса России.

По словам Ткачева, права россиян, покупающих токены, должны быть защищены законом. Пока в правовом поле РФ такого термина вообще не существует, а покупка и продажа NFT-токенов ведется гражданами с риском для кошелька. Так как сферу обращения криптовалют власти планируют закрепить законодательно, стоит заняться и NFT-токенами, представляющими собой цифровые сертификаты на права собственности. Фактически это объекты интеллектуальной собственности, поэтому депутаты и предлагают законодательно регулировать их обращение как интеллектуальную собственность.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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