В Госдуме рассмотрят законопроект о введении понятия "NFT-токены" в законодательство

По словам Ткачева, права россиян, покупающих токены, должны быть защищены законом. Пока в правовом поле РФ такого термина вообще не существует, а покупка и продажа NFT-токенов ведется гражданами с риском для кошелька. Так как сферу обращения криптовалют власти планируют закрепить законодательно, стоит заняться и NFT-токенами, представляющими собой цифровые сертификаты на права собственности. Фактически это объекты интеллектуальной собственности, поэтому депутаты и предлагают законодательно регулировать их обращение как интеллектуальную собственность.