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Спасатели в последний момент достали из реки Белой 57-летнюю женщину в одежде в Уфе

19 мая 04:31
Фото: 1MI
Женщина тонула близ Сафроновского проезда, что не так далеко от центра Уфы, сообщили в УГЗ Уфы 19 мая.

Вечером 18 мая в водах реки Белой очевидцы заметили человека в одежде. Это была 57-летняя женщина которая уже еле держалась на воде. Спасатели оперативно прибыли на место и на катере подоспели ей на подмогу, они успели достать сильно замерзшую женщину из воды живой.

Едва не утонувшая гражданка так сильно замерзла, что не смогла рассказать спасателям о том каким образом она оказалась в воде, а смогла лишь сообщить свое имя и год рождения. Довольствуясь этими данными спасатели сопроводили женщину до больницы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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