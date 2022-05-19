Собчак предположила, что Шевчука после концерта в Уфе ждет статья и отмена концертов

Ранее продюсер из Уфы заявил, что после концерта группы «ДДТ» в Уфе ее фронтмена Юрия Шевчука от остальной группы изолировали силовики и около часа беседовали с ним, после чего составили на артиста протокол и ретировались. Официального комментария от МВД Башкирии пока не последовало. Однако о ситуации и о эмоциональной речи Шевчука между песнями высказалась Ксения Собчак, которая начала пост с того, что не знает «что будет с Шевчуком» после этого концерта».