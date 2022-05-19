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Собчак предположила, что Шевчука после концерта в Уфе ждет статья и отмена концертов

19 мая 07:06
Фото: online812.ru
Журналистка прокомментировала появление силовиков за кулисами концерта ДДТ в Уфе, об этом она сообщила у себя в телеграм-канале 19 мая.

Ранее продюсер из Уфы заявил, что после концерта группы «ДДТ» в Уфе ее фронтмена Юрия Шевчука от остальной группы изолировали силовики и около часа беседовали с ним, после чего составили на артиста протокол и ретировались. Официального комментария от МВД Башкирии пока не последовало. Однако о ситуации и о эмоциональной речи Шевчука между песнями высказалась Ксения Собчак, которая начала пост с того, что не знает «что будет с Шевчуком» после этого концерта».

Ксения Собчак предположила, что теперь как минимум три концерта группы ДДТ, намеченные на лето, находятся под угрозой срыва. В том, что на концерты группы будет наложен запрет, Собчак даже не сомневается, а лишь задается вопросом, когда это произойдет.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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