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Потанин рассказал о планах по развитию «Тинькофф Банка»

19 мая 17:44
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Владелец группы «Интеррос» Владимир Потанин сообщил, что не собирается увеличивать долю в головной компании «Тинькофф Банк», равно как и объединять его с приобретенным ранее Росбанком. По его словам, «Тинькофф Банк» продолжит свое дальнейшее развитие как финтех-платформа, каковой он является в настоящее время.

«Тинькофф Банк» Владимир Потанин приобрел весной этого года у основателя финансовой организации Олега Тинькова. Глава «Интеррос» опроверг заявление бывшего владельца по поводу того, что банк был продан ему «за копейки» — по словам Потанина, лично для него сотни миллионов долларов «копейками» не являются, пишет interfax.ru. Он также отметил, что во время переговоров стоимость сделки не обсуждалась, так как Тиньков больше беспокоился о сохранении работоспособности банка и выполнении обязательств перед клиентами.

Кроме того, Владимир Потанин пояснил, что не планирует объединять приобретенный чуть позже Росбанк с «Тинькофф Банком», поскольку, по его словам, первый представляет собой классический «консервативный» банк, а второй является высокотехнологичной финтех-платформой, и оба учреждения продолжат развиваться в соответствии с ранее избранной стратегией.

В апреле этого года французская финансовая группа Societe Generale сообщила о продаже Росбанка группе «Интеррос» и 18 мая проинформировала об успешном заключении сделки. А незадолго до этого компания Владимира Потанина информировала общественность о покупке 35% TCS Group («Тинькофф банк»). Однако бизнесмен опроверг слухи о готовящейся покупке «ЮниКредит Банка» — несмотря на то, что, по его словам, UniCredit предлагала ему сделать это.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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