Потанин рассказал о планах по развитию «Тинькофф Банка»

«Тинькофф Банк» Владимир Потанин приобрел весной этого года у основателя финансовой организации Олега Тинькова. Глава «Интеррос» опроверг заявление бывшего владельца по поводу того, что банк был продан ему «за копейки» — по словам Потанина, лично для него сотни миллионов долларов «копейками» не являются, пишет interfax.ru. Он также отметил, что во время переговоров стоимость сделки не обсуждалась, так как Тиньков больше беспокоился о сохранении работоспособности банка и выполнении обязательств перед клиентами.