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Новым депутатом Курултая Башкирии стал директор сети книжных магазинов «Эдвис»

19 мая 06:27
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О новом назначении в региональном госсобрании сообщает 19 мая пресс-служба парламента

Освободившееся несколькими неделями ранее место депутата Курултая Айгуль Гареевой займёт директор известной книжной сети Эдуард Саитбаталов. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

Сообщается, что кандидатуру Саитбаталова выдвинули республиканским отделением «Единой России» и утверждена Центризбиркомом. По словам председателя парламента Константина Толкачева, Саитбаталов выступал с просветительскими инициативами, а также принимал участие в благотворительных проектах.

Саитбаталов Эдуард Вильевич. Директор Учебно-методического центра «Эдвис»
Фото: "Единая Россия"

Также отмечается, что ранее директор сети «Эдвис» был депутатом предыдущего, пятого созыва Государственного Собрания, хорошо зарекомендовал себя в составе комитета по образованию.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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