Новым депутатом Курултая Башкирии стал директор сети книжных магазинов «Эдвис»

Сообщается, что кандидатуру Саитбаталова выдвинули республиканским отделением «Единой России» и утверждена Центризбиркомом. По словам председателя парламента Константина Толкачева, Саитбаталов выступал с просветительскими инициативами, а также принимал участие в благотворительных проектах.