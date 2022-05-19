На ПМЭФ-2022 обсудят новый экономический порядок в РФ

В рамках форума будет проведен ряд сессий, на которых участники будут решать вопросы развития энергетической отрасли. В том числе в обсуждение будут включены не только рынки газа и нефти, но также электроэнергетика, уголь, транспортные коридоры поставок, сырьевой суверенитет, вызовы зеленой энергетики.