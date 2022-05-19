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На ПМЭФ-2022 обсудят новый экономический порядок в РФ

19 мая 14:08
Фото: roscongress.org
В этом году в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. Участники мероприятия обсудят вызовы, с которыми сталкивается Российская Федерация. Форум станет площадкой, которая проложит мост в будущее для многих технологий и отраслей.

По сообщению rostovgazeta.ru, два отдельных блока повестки форума будут посвящены обсуждению сложившегося экономического порядка и возникших задач. Также важной темой обсуждения станет формирование нового инфраструктурного стандарта для руководства российских субъектов в связи с нарушением многих логистических цепочек и необходимости пересмотреть рынки сбыта продукции.

По словам ответственного секретаря оргкомитета Петербургского экономического форума, советника президента России Антона Кобякова, в мире произошли кардинальные изменения. По этой причине основной задачей является увидеть и реализовать новые возможности. Чтобы это сделать, необходимо объединить усилия всем силам общества. Принятые в рамках форума решения позволят правительству и бизнесу усилить цели национального развития.

В рамках форума будет проведен ряд сессий, на которых участники будут решать вопросы развития энергетической отрасли. В том числе в обсуждение будут включены не только рынки газа и нефти, но также электроэнергетика, уголь, транспортные коридоры поставок, сырьевой суверенитет, вызовы зеленой энергетики.

Также в рамках юбилейного ПМЭФ участники поднимут вопросы о стратегических направлениях развития здравоохранения, обсудят здоровое питание, вложения в формирование санитарного щита. Также эксперты поговорят о новых направлениях развития Российской Федерации, включая Восток: специалисты в числе прочих обсудят вопросы выхода стартапов на азиатский рынок.

Отдельные сессии ПМЭФ будут посвящены важным вопросам: защита бизнеса в России и за рубежом, производство и продвижение контента после блокировки ряда соцсетей, продовольственная безопасность России, устойчивое сельское хозяйство.

Современные технологии и инвестиции станут важными блоками форума: эксперты обсудят возможности квантовых технологий обеспечить мировой энергетический прорыв, перспективы цифрового следа, а также потенциал технологий на базе искусственного интеллекта.

Холдинг 1MI — официальный информационный партнер форума.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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