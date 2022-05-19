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Домогавшийся до школьницы житель Башкирии заявил, что перепутал ее с 30-летней

19 мая 12:40
Фото: ГТРК-Башкортостан
Ранее судимый 34-летний житель Стерлитамака заявил, что перепутал школьницу, которой он предложил переспать за 5 тысяч рублей и дотронулся до промежности, с 30-летней женщиной, сообщает телеканал «ГТРК».

Житель Стерлитамака, который накануне приставал к школьнице в супермаркете, заявил, что на момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении и перепутал 12-летнюю девочку с 30-летней женщиной. Об этом ранее судимый мужчина рассказал телеканалу «ГТРК».

— Я думал, что ей лет 30 или 25. Говорю, давай за 5 тысяч поехали со мной. Поворачивается, а там девчонка лет 11 или 13, где-то так. Я сразу ушёл, когда увидел её лицо, — приводит слова обвиняемого «ГТРК».

Напомним, что инцидент произошел, 14 мая в местном супермаркете. Две школьницы стояли у автомата с конфетами, когда к ним подошел нервный 34-летний мужчина и дотронулся до промежности одной из девочек с предложением переспать с ним за 5 тысяч рублей. Испуганные девочки отскочили от мужчины и рассказали обо всем родителям.

Так, по факту было возбуждено уголовное дело, а уже 16 мая мужчина был задержан. Им оказался 34-летний Андрей Барков, который уже был судим за кражу.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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