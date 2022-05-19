Домогавшийся до школьницы житель Башкирии заявил, что перепутал ее с 30-летней

Напомним, что инцидент произошел, 14 мая в местном супермаркете. Две школьницы стояли у автомата с конфетами, когда к ним подошел нервный 34-летний мужчина и дотронулся до промежности одной из девочек с предложением переспать с ним за 5 тысяч рублей. Испуганные девочки отскочили от мужчины и рассказали обо всем родителям.