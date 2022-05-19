Больница в Зилаире получила новый маммограф за 13 миллионов рублей

Зилаирская центральная районная больница получила современный маммограф благодаря реализации программы по модернизации первичного звена. Стоимость этого цифрового оборудования составила около 13 млн рублей. Аппарат уже установлен и введен в эксплуатацию.
Как пояснили в Минздраве РБ, «Маммо-РПц» — современный сканирующий цифровой маммограф. Он позволяет поворачивать штатив на любой угол, а автоматическая фиксация дуги в стандартных проекциях и компенсация высоты при ее вращении облегчает работу персонала.
— Все движения маммографа моторизированы. Реализована возможность управления движениями с двух пультов управления, расположенных на боковых сторонах аппарата, — отметили в ведомстве.
Как подчеркнул главврач Зилаирской ЦРБ Ильдар Хамитов, рак молочной железы сегодня прочно удерживает первое место среди онкологических заболеваний:
— Однако если эту болезнь выявить на начальной стадии, она, в отличие от многих других онкологических патологий, поддается полному излечению. Маммография позволяет выявить изменения в молочной железе на самой ранней стадии, когда другие варианты диагностики ещё бессильны.
Программа по модернизации первичного звена реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.