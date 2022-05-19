Абрамченко: На Ставрополье появится первый экотехнопарк при поддержке РЭО

Она отметила, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров одобрил предложение о том, что край станет пилотной площадкой, на которой будет реализовываться инициатива социально-экономического развития государства до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Тут построят первый из восьми запланированных технопарков, которые будут построены к 2030 году. На этой территории особая экономическая зона, а также действуют бенефициарные режимы, позволяющие инвесторам получить дополнительную выгоду от этой площадки. С точки зрения логистики ее расположение считается удачным для всего Северного Кавказа. По словам коллег, стало известно, что планируется работать с вторичными материальными ресурсами – стеклом и полимерами. Об этом пишет 360tv.ru.