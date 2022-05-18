Жительница Башкирии пойдет под суд за ложный донос

Далее, по информации пресс-службы Прокуратуры Башкирии, женщина инсценировала собственное ограбление и обратилась с соответствующим заявлением в полицию, а в качестве доказательства продемонстрировала порезанную сумку. Однако в процессе доследственной проверки женщина созналась в обмане и из пострадавшей перешла в ряды обвиняемых, но уже по другому уголовному делу — «заведомо ложный донос о совершении преступления».