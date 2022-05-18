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Житель Уфы показал яму на скандальной улице Комсомольской, где застревают машины

18 мая 03:29
Фото: соцсети
Об этом сообщил уфимец в соцсетях накануне, 17 мая

Уфимец в социальных сетях показал яму, в которую регулярно попадают автомобилисты и застревают. Так, только на глазах очевидца подобное происходило как минимум 5 раз. Вот и на опубликованном видео видно, как колесо серебристого автомобиля угодило в яму и без помощи специалистов вызволить его уже не удастся.

Житель поясняет, что причиной данной тенденции является то, что решетки, установленные вдоль дороги по улице Комсомольской, не выдерживают вес автомобилей.

— Решетки установленные вдоль дороги не выдерживают, Комсомольская/рязанская перекресток, пишет житель города.

Ранее, улица Комсомольская, которую, к слову, реконструируют более трех лет, треснула пополам. Тогда на дефект недалеко от ТЦ «Июнь» обратили пользователи социальных сетей. Отметим, что спустя время место разлома дорожного полотна все-таки было заделано смесью. В мэрии заявили, что это усадочная трещина, которая появляется после отсыпки высоких насыпей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город#Видео
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