Житель Уфы показал яму на скандальной улице Комсомольской, где застревают машины

Уфимец в социальных сетях показал яму, в которую регулярно попадают автомобилисты и застревают. Так, только на глазах очевидца подобное происходило как минимум 5 раз. Вот и на опубликованном видео видно, как колесо серебристого автомобиля угодило в яму и без помощи специалистов вызволить его уже не удастся.