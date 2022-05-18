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В России запустят бета-версию RuStore

18 мая 19:04
Фото: pixabay.com
Минцифры РФ и VK планируют запустить в конце мая бета-версию отечественного магазина приложений RuStore. Об этом проинформировал глава компании Владимир Кириенко и Telegram-канал министерства.

По информации RT, к магазину приложений откроют доступ it-разработчикам из-за рубежа.

По словам Кириенко, на первом этапе внимание уделяется IT-специалистам из России. С их стороны ожидается активный отклик. После того, как начнет работу магазин приложений, владельцы станут готовы к сотрудничеству и с программистами из других стран.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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