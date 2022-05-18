В России запустят бета-версию RuStore

Минцифры РФ и VK планируют запустить в конце мая бета-версию отечественного магазина приложений RuStore. Об этом проинформировал глава компании Владимир Кириенко и Telegram-канал министерства.
По информацииRT, к магазину приложений откроют доступ it-разработчикам из-за рубежа.
По словам Кириенко, на первом этапе внимание уделяется IT-специалистам из России. С их стороны ожидается активный отклик. После того, как начнет работу магазин приложений, владельцы станут готовы к сотрудничеству и с программистами из других стран.