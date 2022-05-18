В космонавты возьмут всех: в Уфе открылся парк космических приключений

В Уфе открылся «Космодрайв» — парк космических приключений для всей семьи, готовый встретить всех желающих новейшими технологиями. Здесь можно управлять космическим кораблем, увидеть нашу планету из космоса, прогуляться по Юпитеру, примерить скафандр, починить Международную космическую станцию, преодолеть гравитацию, совершить посадку на Марс и многое-многое другое.
В числе ключевых экспонатов:
— «Центрифуга». Обязательный тренажер для подготовки космонавтов к полету;
— «Лифт в космос». С помощью виртуальной реальности можно ощутить как преодолевается земная гравитация и происходит выход в открытый космос;
— «Прогулка по Юпитеру». Окунитесь в атмосферу самой большой планеты в Солнечной системе и ощутите на себе действие гравитации Юпитера;
— «Управление космическим кораблем». Пройди летную подготовку прямо на выставке и почувствуй, каково летать на скорости звука;
— «Миссия «Марсианин». Высадка на Марс, исследование красной планеты, преодоление холмов и пропастей.
— «Хьюстон, у нас проблемы». На МКС обнаружены серьезные повреждения, поэтому нужно надеть экипировку, выйти в открытый космос и устранить неполадки.
В программе парка — космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания, симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности, пять зон виртуальной и смешанной реальности (полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду), управление луноходом и марсоходом, планетарий, отправка голосовых сообщений на Марс, Юпитер и Венеру, знакомства с пришельцами, экскурсия по МКС, прямое общение с космонавтами с орбиты, посещение плазмокомнаты и многое другое.