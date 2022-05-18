Ученый заявил о конкурентоспособности РФ в высокотехнологичных отраслях

Выступая на просветительском марафоне общества “Знание”, Ковальчук заявил, что только богатые энергоресурсами страны могут активно развивать цифровизацию. К таким странам он причислил Российскую Федерацию, пишет iz.ru.
Также он рассказал о “природоподобных”технологиях, повторяющих механизмы, успешно работающие в природе. Их можно применять в различных отраслях науки, например, в генетике и освоении атомной энергии.
Наконец, отвечая на вопросы школьников, глава НИЦ заявил, что искусственный интеллект всегда будет уступать думающему человеку.