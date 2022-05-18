Способы борьбы с детским страхом темноты: советы психолога

В интервью NEWS.ru Хадарцева объясняет: все дети в возрасте от 3-х лет испытывают боязнь темноты. Специалист уточняет, что фобия возникает по причине того, что в темном помещении не четко просматриваются предметы, и это дезориентирует. Восприятие устроено таким образом, что оно опирается на окружающие объекты. Если человеку не видно очертаний в пространстве, у него может возникнуть беспокойство из-за ощущения неизвестности.
По мнению психолога, подобная фобия досталась человечеству от далеких предков, которые находились в постоянном страхе от того, что ночью ожидали нападений и постоянно рисковали лишиться жизни.
Современная детская психология объясняет возникновение страха темноты эмоциональными встрясками и подверженностью стрессам. Так, если ребенок оказался темном помещении в связи с наказанием, или впитал переживания родителей, он рискует получить фобию.
Юлия Хадарцева советует никогда не оставлять детей в одиночестве в темной комнате, если это вызывает у них страх. Эксперт рекомендует читать перед укладыванием в постель читать им сказки с добрым сюжетом. Помимо этого, стоит отслеживать, что смотрит и читает ребенок в сети интернет. Важно фильтровать сцены агрессии и насилия. Если боязнь темноты беспокоит и взрослых, и детей, перед сном им стоит гулять на свежем воздухе.
Психолог подчеркивает полезность занятий спортом, которые вызывают здоровую усталость и отвлекают от фобий. Хадарцева рекомендует в случае, когда человек оказался в темной комнате и у него начался приступ ахлуофобии (боязнь темноты), действовать как при панической атаке.
Прежде всего: сконцентрироваться на собственном дыхании, ощутить пол под ногами, понять, что вы в безопасности и ничего угрожающего жизни не происходит. Таким образом можно прийти в себя и успокоиться.