Способы борьбы с детским страхом темноты: советы психолога

Юлия Хадарцева советует никогда не оставлять детей в одиночестве в темной комнате, если это вызывает у них страх. Эксперт рекомендует читать перед укладыванием в постель читать им сказки с добрым сюжетом. Помимо этого, стоит отслеживать, что смотрит и читает ребенок в сети интернет. Важно фильтровать сцены агрессии и насилия. Если боязнь темноты беспокоит и взрослых, и детей, перед сном им стоит гулять на свежем воздухе.