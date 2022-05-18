Ростуризм анонсировал программу бесплатных экскурсий для школьников

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, уже в нынешнем году сто тысяч учащихся школ из восемнадцати регионов смогут отправиться в поездки по экскурсионным программам, пишет RT.
Во время экскурсионных поездок ребята получат прекрасную возможность больше узнать об истории и культуре родного края и соседних областей, пояснила Догузова на «Правительственном часе» в Государственной думе РФ.
В нынешнем году на осуществление программы предполагается выделить полмиллиарда рублей, а в последующие годы — по полтора миллиарда.