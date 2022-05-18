Рейсы отменены до октября: можно ли будет улететь на юг России из Уфы этим летом

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что рейсы в аэропорты юга России могут отменить до конца июня. Так, об этом сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на подписчика, которому данную информацию сообщили в поддержке «Уральских авиалиний». По данным представителя, у авиакомпании имеется распоряжение на отмену полетов на юг страны до 30 июня.