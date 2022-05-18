Прокуратура начала проверку после статьи Mkset о возможной остановке трамваев в Уфе

По его данным, в настоящее время республиканская прокуратура инициировала проверку в связи с публикациями в СМИ. В надзорном ведомстве эту информацию подтвердили.
«Да, проверяем», — прокомментировал Mkset в республиканской прокуратуре.
Подвижной состав (трамваи и троллейбусы) муниципального управления электротранспорта с августа 2021 года переданы другому ведомству — Управлению инфраструктурой транспорта (УИТ). К тому моменту банкротный МУЭТ не мог вести пассажирские перевозки из-за долгов. Вариант с передачей производственной деятельности в УИТ позволил избежать ее приостановки. Однако юридически отношения между двумя предприятиями не были оформлены.
Поскольку фактически с августа электротранспорт эксплуатировался незаконно, в начале апреля арбитражный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко подал в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании из незаконного владения УИТ 294 трамваев и троллейбусов и заявление о принятии обеспечительных мер по этому иску. Само дело в настоящее время рассматривается. Заявление об обеспечительных мерах удовлетворено, в настоящее время конкурсный управляющий получил исполнительный лист. В случае, если он будет предъявлен в службу судебных приставов, пассажирские перевозки электротранспортом могут быть приостановлены.
Как сообщил Mkset Данил Рыбалко, он пока не передал исполнительный лист в УФССП. «Написал мэру, жду ответ», — сказал он.
В свою очередь, в мэрии Уфы считают, что принятый судебный акт «не содержит запрета на использование электротранспорта на территории города».
«Наложенные обеспечительные меры предусматривают лишь запрет на передачу подвижного состава в хозяйственное ведение, иное владение либо пользование третьих лиц», — прокомментировали в ведомстве Mkset.
Там отметили, что заседание, на котором суд планирует рассмотреть основной иск об истребовании электротранспорта, «в рамках которого будет детально изучена вся документация и приняты объективные решения», назначено на 1 июня.
Конкурсный управляющий МУЭТ ранее заявил, что может остановить движение трамваев и троллейбусов. При этом он считает, что жители Уфы и работники предприятия не могут быть «заложниками данной ситуации». На прошлой неделе Данил Рыбалко попросил главу мэрии Ратмира Мавлиева обратить внимание на ситуацию.