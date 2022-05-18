Предприниматели Забайкальского края станут участниками бизнес-форума в Монголии

Форум «Россия - Монголия. Партнерство в новой реальности» будет проходить и очно, и в онлайн-формате. Ожидается, что участниками мероприятия станут не менее 1000 человек. В их числе лидеры российских субъектов, руководители крупных госкорпораций, институтов развития и финансовых структур, а также ведущие предприниматели и промышленники из России. Монголию представят на форуме высшие должностные лица всех уровней, руководство и члены Национальной торгово-промышленной палаты, бизнес-сообщества и руководители крупнейших предприятий и организаций.