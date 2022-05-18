Перелёт в Волгоград за 14 миллионов и спам в школьных чатах: Главное за день

К родителям уфимских школьников обратились учителя и соцпедагоги с просьбой проголосовать в конкурсе объектов на благоустройство. По условиям конкурса объект, набравший наибольшее число голосов, будет облагорожен за счет средств из федерального бюджета. Однако уфимцы голосовать не спешат, о чём открыто заявляют региональные власти. Родители школьников и даже детсадовцев рассказали, как педагоги буквально умоляют их проголосовать. Примечательно, что голос просят отдать в пользу конкретных объектов, вероятную причину подобных обращений озвучил политолог.