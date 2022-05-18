«Объяснений нет»: экс-советник мэра по ЖКХ о возвращении БашРТС переплаты за 2020 год

В мае с жителей Башкирии потребовали заплатить суммы, которые им вернули как излишне начисленные в декабре 2020 года.
В декабре 2020 года в Башкирии значительно увеличились платежи за отопление. По данным БашРТС, суммы в среднем выросли на 30%. В компании объяснили этот аномально низкими температурами. После многочисленных жалоб граждан глава Башкирии поручил разобраться в ситуации и сделать перерасчеты. В феврале ресурсники сообщили, что вернут деньги жителям домов, где декабрьские платежи выросли на 42% и более. Суммы пересчитали и весной 2021 года вернули. Однако в мае текущего года БашРТС вновь включили их в платежи за апрель. В компании это объяснили тем, что проведенная проверка подтвердила правильность начислений.
Руководитель «Уфасити.ми» и теперь уже экс-советник мэра Уфы по вопросам ЖКХ Вадим Беляков отмечает, что этот ответ «не выдерживает никакой критики». Официально в БашРТС сообщили, что доначислили суммы, потому что проверка не показала нарушений. Однако в январе 2021 года мэрия отчитывалась о снижении потреблении тепла в 79% домов. Это может свидетельствовать о том, что предыдущей зимой нарушения все-таки были, они и стали причиной завышениях в платежках.
Сомнения у него вызывает и сама «проверка». Расчет выставленных сумм, произведенный по формуле, изначально не вызывал удивлений. В то же время правозащитник усомнился, что в течение полутора лет кто-либо проверял работу узлов учета, параметры поставки теплоносителя, корректность показаний теплосчетчиков и др. Значительные отличия завершившегося и предыдущего отопительного сезона позволяют предположить, что недочеты со стороны ресурсников были.
Объяснения тому, что произошло, должны быть более детальными, считает он.
«Людям не объяснили, почему это было сделано. К этому объяснению у меня восемь вопросов — я сформулировал их в претензии БашРТС», — заявил Беляков.
Документ на пяти листах он направил руководству компании.
Юрист предположил, почему «нельзя было не вернуть деньги» весной 2021 года: рост платежей коснулся почти каждого второго дома в Уфе и возмущение было сильным.