На ремонт дорог к туристическим объектам в Башкирии выделят свыше 500 миллионов

Также ранее житель Уфы показал яму на участке скандальной Комсомольской улицы. По его словам, на в яму на одном из перекрёстков улицы, чей ремонт длится уже более трёх лет, регулярно попадают автомобилисты. Отметим, что ранее местные жители заметили на все той же улице трещину, рассекшую надвое дорожное полотно.