На охрану правительственных зданий в Башкирии выделят 18,6 млн рублей

Также из условий контракта следует, что подрядчик со своей стороны должен будет обеспечить заказчику 74,6 тыс. часов вооруженной охраны и 41,8 тыс. часов невооруженной. Примечательно также, что в соответствии с одним из пунктов, охранники должны иметь при себе служебное гладкоствольное и нарезное гладкоствольное оружие (речь в обоих случаях идёт об огнестрельном оружии, отличие которого друг от друга заключается в том, что гладкоствольное обладает гладким каналом ствола, а нарезное оружие — винтовыми нарезами внутри — прим.ред.). Наряду с огнестрельным оружием сотрудники должны также быть вооружены резиновыми палками и наручниками.