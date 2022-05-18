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На охрану правительственных зданий в Башкирии выделят 18,6 млн рублей

18 мая 12:04
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Контракт на оказание охранных услуг был опубликован на портале госзакупок 18 мая

На услуги по круглосуточной охране правительственных объектов в столице республики планируют выделить 18 602 460 рублей. Соотвествующий контракт был опубликован на портале госзакупок.

Сообщается, что подрядчик обязуется в 24-х часовом формате охранять такие здания, как Дома республики, ЦУР, здания Госсобрания, Хозяйственного управления, а также Министерства промышленности и энергетики.

Также из условий контракта следует, что подрядчик со своей стороны должен будет обеспечить заказчику 74,6 тыс. часов вооруженной охраны и 41,8 тыс. часов невооруженной. Примечательно также, что в соответствии с одним из пунктов, охранники должны иметь при себе служебное гладкоствольное и нарезное гладкоствольное оружие (речь в обоих случаях идёт об огнестрельном оружии, отличие которого друг от друга заключается в том, что гладкоствольное обладает гладким каналом ствола, а нарезное оружие — винтовыми нарезами внутри — прим.ред.). Наряду с огнестрельным оружием сотрудники должны также быть вооружены резиновыми палками и наручниками.

Напомним, ранее уфимский экономист заявил о том, что в документации перелёта властей Башкирии в Узбекистан есть серьёзная несостыковка. Согласно данным на портале госзакупок, его стоимость должна была составить порядка 20 миллионов рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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