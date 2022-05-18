Минеева считает необходимым создать отечественный ресторанный рейтинг

«Нужны и гиды, и рейтинги/премии, но максимально прозрачные и честные», — считает он. При этом есть два основных направления. Что касается международных гидов, они создаются для иностранных туристов, а локальные направлены на местную аудиторию, но могут быть интересны и туристам. А создание сильного отечественного гида может способствовать работе в обоих направлениях. Этому поможет правильная рекламная кампания. Рестораны являются важной частью досуга. С ростом их качества вырастет и качество отелей, и устройства самих городов. Но для этого нужно создать отдельные гиды по городам, без объединения их в единый рейтинг.