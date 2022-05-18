Минеева: Российский бизнес нашел замену Instagram на отечественных платформах

О ведении коммерческой деятельности на этих и других платформах рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
По ее словам, в настоящее время предприниматели налаживают работу на альтернативных платформах и маркетплейсах, которые сейчас активно развивают инфраструктуру для бизнеса, пишет life.ru. Минеева отметила, что в данном случае не обойтись без регуляторики: при формировании маркетинговой политики у продавцов не должно быть возможности искусственно занижать цены. Важно, чтобы мнение бизнеса о практичных и рабочих форматах было услышано, подчеркнула столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование на тему популярности цифровых инструментов для продвижения и ведения бизнеса у субъектов МСП в России. По данным соцопроса выяснилось, что 73% представителей бизнес-сообщества РФ прекратили использование Instagram из-за рисков, связанных с законодательством. При этом 20% респондентов сообщили, что не прочь вернуться на ныне запрещенные иностранные ресурсы, а 12% опрошенных заявили о своем нежелании использовать Instagram и другие зарубежные платформы даже после снятия запрета на них.
По итогам исследования также отмечается, что самой популярной площадкой для ведения электронного бизнеса среди МСП стала доска объявлений «Авито» — на ней ведут свои дела 62% малых и средних предпринимателей. А второе и третье места по популярности заняли, соответственно, «Яндекс.Маркет» и Ozon. При этом 44% участников опроса обозначили в качестве основного канала интернет-коммуникации сервисы VK, за которым следуют собственные сайты компаний, а после них — мессенджер WhatsApp. В целом же, по результатам исследования РАЭК, в сводном рейтинге цифровых каналов, используемых МСП для развития бизнеса, более всего популярны VK и «Авито», которые в своих ответах упомянули чуть менее половины всех респондентов примерно в равных долях.
Тем не менее, как сообщил основатель New Retail Forum Влад Широбоков, несмотря на перевод коммуникации в сервисы VK и мессенджер Telegram, многим продавцам заказы, как и ранее, приходят только из Instagram. Он пояснил, что отечественные соцсети отлично подходят для общения, но не для продажи товаров, так как аудитория этих площадок не привыкла использовать их для шопинга. Одновременно с этим, по словам Широбокова, было заявлено о минимум двукратном росте продаж на Avito.