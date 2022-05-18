Минеева: Российский бизнес нашел замену Instagram на отечественных платформах

По итогам исследования также отмечается, что самой популярной площадкой для ведения электронного бизнеса среди МСП стала доска объявлений «Авито» — на ней ведут свои дела 62% малых и средних предпринимателей. А второе и третье места по популярности заняли, соответственно, «Яндекс.Маркет» и Ozon. При этом 44% участников опроса обозначили в качестве основного канала интернет-коммуникации сервисы VK, за которым следуют собственные сайты компаний, а после них — мессенджер WhatsApp. В целом же, по результатам исследования РАЭК, в сводном рейтинге цифровых каналов, используемых МСП для развития бизнеса, более всего популярны VK и «Авито», которые в своих ответах упомянули чуть менее половины всех респондентов примерно в равных долях.