Концерт Би-2 в Уфе перенесли на осень 2022 года

Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов. Мы искренне благодарны всем нашим поклонникам, которые решат дождаться концертов Би-2 в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесённые выступления, гласит сообщения в паблике рок-группы.