mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Концерт Би-2 в Уфе перенесли на осень 2022 года

18 мая 09:06
Фото: Би-2//vk.com
Группа Би-2 приняла решение перенести концерт в Уфе и еще в 5 городах России на осень 2022 года, сообщается в официальной группе музыкантов.

Выступления рок-группы Би-2 в Уфе, а также в Казани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле были перенесены на осень 2022 года, точные даты будут известны в ближайшие недели. Об этом сообщается в официальном сообществе группы.

Отмечается, что выступления обязательно состоятся, а приобретенные билеты до того времени останутся действительными.

Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов. Мы искренне благодарны всем нашим поклонникам, которые решат дождаться концертов Би-2 в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесённые выступления, гласит сообщения в паблике рок-группы.

Буквально вчера, 17 мая, стало известно, что концерт рок-группы Би-2 в Уфе был отменен после критики властей и общественников. В частности, инцидент в Омске вызвал негативную реакцию у вице-спикера Госсобрания Башкирии Рустема Ахмадинурова — мужчин заявил, что отказываясь выступать на сцене с плакатом «Zа Россию» группа занимается «потворничеством наших недругов». В стороне не остался и член СПЧ при главе РБ Азамат Галин, который ранее в своих соцсетях заявил о желании «уничтожить Украину, и соседние государства», в данном случае общественник предложил отправить музыкантов «на принудительное прослушивание курса лекций по истории Отечества».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48