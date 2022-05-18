Буцаев: 75% мусоровозов в России — отечественного производства

Руководитель РЭО рассказал о том, что работа с белорусским автопромом ведется давно. Не случайно МАЗы входят в топ-3 по числу используемых в отрасли машин. С российскими автопроизводителями у РЭО также налажены связи. Один из совместных проектов касается прослеживаемости движения отходов при помощи датчиков весового контроля и камер на мусоровозах.