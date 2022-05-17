Жители «забытого» села в Башкирии рассказали, как десять лет живут без медпункта

Как рассказывают местные жители, они уже более десяти лет ждут, когда в их селе появится ФАП, чьё строительство запланировано на 2023 год. Жители недоумевают, почему нельзя сделать это уже в этом году при учёте того, что все условия для этого есть уже сейчас.