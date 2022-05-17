Завтра будет запрещена продажа алкоголя по всей Башкирии

Также сегодня стало известно, что единый госэкзамен в этом году будут сдавать более пяти тысяч школьников. Сообщается, что больше половины выпускников этого года выбрали в качестве дополнительного экзамена профильную математику. Популярностью пользуются также и другие предметы физико-математического профиля — физика и информатика.