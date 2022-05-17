mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти сообщили о гибели на Украине 25-летнего Артура Саитова из Башкирии

17 мая 14:33
Фото: фото из соцсетей
Трагическое известие и соболезнование семье погибшего опубликовал у себя в соцсетях глава администрации Шаранского района Башкирии 17 мая.

Известие о гибели 25-летнего военнослужащего родом из деревни Новотумбагушево в Шаранском районе было опубликовано на странице Фидана Ишемгулова, главы местной администрации. Артур Саитов принимал участие в проведении спецоперации России на Украине с 11 марта. Прощание же в погибшим назначено на ближайший четверг, оно состоится на площади перед домом культуры в деревне Старотумбагушево.

Глава района также выразил свои соболезнования семье Артура Саитова, а именно родителям, сестре и другим близким Артура, которые понесли невосполнимую утрату.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48