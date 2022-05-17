Решение суда о продлении ареста активистки из Уфы Лилии Чанышевой остаётся в силе

В Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на решение Басманного райсуда Москвы от 4 апреля о продлении ей срока содержания под стражей до 9 июля. По итогам рассмотрения решение суда осталось в силе. Об этом в своём телеграм-канале сообщила сама Лилия Чанышева.
Напомним, что Чанышевой- координатору уфимского штаба Навального* предъявляют обвинения по статье о создании экстремистского сообщества. С момента, когда ей были предъявлены обвинения в ноябре прошлого года Чанышева находится в московском СИЗО № 6.
Срок содержания девушки под стражей истекал 9 апреля, однако в соответствии с решением суда был продлён на три месяца — как минимум до 9 июня.
*Штабы Навального признаны в России экстремистскими, ликвидированы и запрещены.