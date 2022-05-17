Решение суда о продлении ареста активистки из Уфы Лилии Чанышевой остаётся в силе

В Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на решение Басманного райсуда Москвы от 4 апреля о продлении ей срока содержания под стражей до 9 июля. По итогам рассмотрения решение суда осталось в силе. Об этом в своём телеграм-канале сообщила сама Лилия Чанышева.