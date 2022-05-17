Основатель Amazon обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Безос – один из богатейших бизнесменов мира, напомнил, что администрация Джо Байдена пыталась увеличить расходную часть федерального бюджета на $3,5 трлн. По его словам, если бы это удалось, то инфляция увеличилась бы еще больше, пишет iz.ru.