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Обманутые дольщики Башкирии получили более 5 мдрд рублей компенсаций с 2019 года

17 мая 15:15
Фото: 1MI
Сумму компенсационных выплат и дальнейшие планы по проблемным объектам раскрыли в Фонде РБ по урегулированию обязательств застройщиков-банкротов.

Один из механизмов Фонда развития территорий по восстановлению прав дольщиков — компенсационные выплаты. Таким образом и были восстановлены в правах будут 2 504 гражданина Башкирии, которые приобретали жилье в городах и районах республики. Им одобрены выплаты в общем объеме более 5 миллиардов рублей. Примечательно, что большая часть из дольщиков (около 90%) уже получили денежные средства.

Отдельно в релизе фонда развития территорий уточняется, что речь идет об объектах отраженных в региональном плане-график, а также включеных в соглашение между республикой и федеральным фондом. В этом же релизе сообщается и о том, что список объектов в скором времени может пополниться еще шестью долгостроями, после того как их рассмотрит Наблюдательный совет фонда. Среди условий указано введение конкурсного производства и полный пакет документов по проблемным застройщиком от региона. Сейчас ведется работа в данном направлении, а принятие решений по данным объектам может восстановить в правах более 850 обманутых дольщиков из Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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