О четырех миллионах рублей доходов за 2021 год отчитался бизнес-омбудсмен Башкирии

Бизнес-омбудсмен или же уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин в 2021 году задекларировал более 4 миллионов рублей дохода. Известно и о том, сколько в минувшем году заработала супруга защитника бизнесменов Башкирии, она заработала почти 800 тысяч рублей, а именно 792 с половиной тысячи рублей. Имеется в собственности у супруги бизнес-омбудсмена и автомашина Audi Q3 Sportback.