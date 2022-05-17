mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новым депутатом Курулая Башкирии стала Светлана Чертороева

17 мая 07:04
Фото: Пресс-служба Курултая Башкирии
Светлана Черторева была назначена депутатом Госсобрания Башкирии вместо ушедшего Вячеслава Андреева, сообщает пресс-служба Курултая.

Стало известно, что новым депутатом Госсобрания Башкирии стала руководительница местного исполкома партии «Единая Россия» Светлана Черторева. Как сообщает пресс-служба парламента, женщина была назначена на место Вячеслава Андреева, который досрочно сложил депутатские полномочия.

Так, кандидатура Черторевой была выдвинута региональным отделением партии «Единая Россия», а утверждена уже членами ЦИК Башкирии.

Ранее, досрочно сложил депутатские полномочия и Председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. Причиной тому послужили семейные обстоятельства. Отметим, что Гиндуллин также избирался от партии «Единая Россия».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48