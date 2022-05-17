Назван самый популярный у туристов регион России

По данным Росстата, Москва стала самым популярным туристическим направлением среди российских регионов за период с января по март 2022 года. За этот период в столицу было совершено 3,7 млн поездок.

В десятку самых посещаемых регионов вошел Краснодарский край — его посетили 2 497 105 человек, Ленинградская область, куда съездили 2 062 315 туристов, Московская область — 1 796 154, а также Санкт-Петербург — 1 516 360. Об этом пишет RT. Также путешественники посещали Владимирскую область (749 745), Татарстан (588 413), Тюменскую (580 576), Свердловскую (557 740), а также Кемеровскую области (433 708). Меньше всего поездок совершено в Кабардино-Балкарию (35 287), Марий Эл (31 526), Туву (24 177), Севастополь (24 010), Чеченскую Республику (22 819), Магаданскую область (11 637), Калмыкию (6 924), Чукотский автономный округ (6 125), Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (4 998) и Еврейскую автономную область (4. 098). Всего, по данным Росстата, с января по март 2022 года было совершено 24,1 млн поездок в пределах РФ.