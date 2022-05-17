Минеева поддержала программу льготного кредитования для молодых предпринимателей

Получить льготный кредит с нулевой ставкой на первый год может любой предприниматель, зарегистрированный в качестве налогоплательщика в столице не более года назад. Условия этого банковского займа предполагают выдачу до пяти миллионов рублей на срок до трех лет, со ставкой от 0 до 18%, при этом размер последней будет зависеть от банка-кредитора. В льготной программе участвуют банки Сбер, “Промсвязьбанк” и “Открытие”, а городские власти выступают поручителями и субсидируют 14% ставки по кредиту – на величину ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, малые и средние предприятия (МСП) могут оформить бизнес-ипотеку на приобретение торговой и офисной недвижимости, в том числе — строящейся. Данная программа реализуется городом совместно с банком “Дом.РФ”, и в ее рамках уже выдан первый кредит на покупку коммерческой недвижимости в размере 12 млн рублей. При этом ставка на первый год составляет от 6,5%, а максимальная сумма займа – 50 млн рублей с первоначальным взносом от 15%.