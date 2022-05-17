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Исключены простые вопросы: власти заявили, что ЕГЭ в Башкирии будет сдать сложнее

17 мая 07:29
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об особенностях проведении госэкзамена в этом году рассказала заместитель председателя комиссии молодежной палаты при Курултае Гуллярия Ялчикаева.

Как сообщила Ялчикаева, в этом году сдавать экзамен будут более пяти тысяч человек, на территории города на время проведения экзаменов будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ.

Изменения в ЕГЭ 2022 года затронули формат заданий и время их выполнения. Исключены простые вопросы, которые занимали у школьников не более 30 секунд. В заданиях не указывается количество правильных ответов, поэтому больше не получится применять метод исключения при решении. Из-за этого количество потерянных баллов возрастает, иногда ученики выбирают лишний пункт или его наоборот не хватает.

Ряд вопросов перенесен из первой части во вторую, где требуется более развернутый ответ. Сокращено время, отведенное на сдачу ЕГЭ — например, обществознание и историю сократили на 55 минут. А по некоторым предметам время добавили — так, например, время сдачи устной части китайского языка увеличили с 12 минут до 14.

— Некоторые задания второй части расширили. Теперь один вопрос может содержать множество подпунктов на каждый из которых нужно дать грамотный ответ, — подытожила Ялчикаева.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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