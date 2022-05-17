Исключены простые вопросы: власти заявили, что ЕГЭ в Башкирии будет сдать сложнее

Изменения в ЕГЭ 2022 года затронули формат заданий и время их выполнения. Исключены простые вопросы, которые занимали у школьников не более 30 секунд. В заданиях не указывается количество правильных ответов, поэтому больше не получится применять метод исключения при решении. Из-за этого количество потерянных баллов возрастает, иногда ученики выбирают лишний пункт или его наоборот не хватает.