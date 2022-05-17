Башкирия будет производить черную икру и деликатесы из осетра за 1,1 млрд рублей

О планах по созданию в республике производства, где будут выращивать осетров, а следом производить из него полуфабрикаты и разного рода деликатесы рассказывали в правительстве региона еще 27 апреля нынешнего года, однако тогда цена будущего производства была незначительно, но меньше чем та, которая озвучена после подписания соглашения всеми тремя сторонами. В апрельском материале Mkset о деликатесном производстве цена вопроса обозначалась в размере 1,2 млрд рублей.