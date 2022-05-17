«20 главных событий России за 20 лет»: Сильная и гибкая российская экономика

Такой рост экономики неминуемо приводил к увеличению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Доля тех, кто жил за чертой бедности, сократилась с 29% в 2000 году до 13% уже в 2007. Существенную роль в оздоровлении экономики страны сыграли реформы в области налогообложения, сократилось общее число налогов, которые должны были выплачивать предприятия. А нагрузка на участников рынка к 2006 году снизилась с 35% до 27,5%. Это привело к тому к «обелению» экономики — предприятия перестали прятать свои доходы, что в свою очередь сказалось на увеличении сбора налогов по стране.